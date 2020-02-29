رياضة | نجم ريال مدريد يفتح النار على وسائل الإعلام بسبب "الاكتئاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يفتح النار على وسائل الإعلام بسبب "الاكتئاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني وسائل الإعلام بشأن السخرية من الاكتئاب والهلع في فترة سابقة.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات له اليوم: "لا أهتم لأي شيء سلبي يخرج من الإعلام لكن شعرت بالسوء بسبب سخريتهم من نوبات الهلع والاكتئاب، بالفعل هناك ملايين الأشخاص الذين يُعانون من هذا في العالم، لا يُمكن أن نُهاجم هؤلاء الناس".

Advertisements

وتابع: "أنا أتدرب بشكل يومي وأعلم متى أكون بالمستوى المُناسب ومتى أكون سيء، سأستمر بالعمل بنفس الطريقة مهما حدث، لا أستمع لأي شيء سلبي، لا يُهمني ابدًا اتعامل وكأنني لم أسمع".

واختتم: " يجب على الإعلام أن يحترمنا ويحترم حياتنا الشخصية، انهم يتمادون في الكثير من الأمور، يشعرونا بأننا رجال آليين ولسنا بشر مثلهم، لا يُمكننا تقبل كل ما يخرجه الإعلام فقط لأننا لاعبي كرة قدم".