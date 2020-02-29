رياضة | قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسا ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعرض لقاء الأهلي ضد صن داونز مجانَا عبر قناة تايم سبورتس الأرضية ويعلق عليها حاتم بطيشة، على أن يبدأ الاستديو التحليلي للقاء في تمام الخامسة مساء.

ويحضر اللقاء 30 ألف مشجع لمؤازرة المارد الأحمر الذي يسعى للثأر من خسارته بخماسية في العام الماضي من صن داونز.