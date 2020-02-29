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رياضة | حارس الريال: ميسي لا يزيد عن لاعب في ليفانتي وسيلتا فيجو

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أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق أنه لا يفكر في مواجهة ليونيل ميسي نجم خلال مباراة الكلاسيكو غدًا في .

 

وقال كورتوا عشية الكلاسيكو: "ميسي بالنسبة لي هو مثل أي لاعب آخر ندرسه كما لو كنا ندرس لاعبًا من سيلتا فيجو أو ليفانتي فلا يوجد فرق في ذلك".

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وأضاف: "في بداية مسيرتي مع فريق أتلتيكو مدريد كنت أفكر بمواجهة ميسي كثيرًا، لكن الآن لم أعد أفكر بهذه الطريقة، أصبح الأمر مثل أي مواجهة أي لاعب".

 

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