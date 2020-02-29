رياضة | حارس الريال: ميسي لا يزيد عن لاعب في ليفانتي وسيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الريال: ميسي لا يزيد عن لاعب في ليفانتي وسيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد أنه لا يفكر في مواجهة ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو غدًا في الدوري الإسباني.

وقال كورتوا عشية الكلاسيكو: "ميسي بالنسبة لي هو مثل أي لاعب آخر ندرسه كما لو كنا ندرس لاعبًا من سيلتا فيجو أو ليفانتي فلا يوجد فرق في ذلك".

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وأضاف: "في بداية مسيرتي مع فريق أتلتيكو مدريد كنت أفكر بمواجهة ميسي كثيرًا، لكن الآن لم أعد أفكر بهذه الطريقة، أصبح الأمر مثل أي مواجهة أي لاعب".