رياضة | محمود الخطيب يحضر مباراة الأهلي وصن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الخطيب يحضر مباراة الأهلي وصن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة قوية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالإجماع التواجد داخل ملعب القاهرة وحضور مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري الأبطال.

ويهدف حضور مجلس الإدارة بالكامل، من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة والمساعدة في تحقيق نتيجة إيجابية كبيرة تخفف الحمل في مباراة الإياب في بريتوريا.

ومن المنتظر أن تتجه بعثة الفريق برئاسة محمود الخطيب، مباشرةً إلى بريتوريا غدٍ الأحد من أجل خوض مباراة الإياب المقرر لها 7 مارس المقبل.