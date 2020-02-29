رياضة | مدرب باريس يثير الجدل بشأن الثنائي نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس يثير الجدل بشأن الثنائي نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقفه النهائي، من مشاركة مشاركة ثنائي الفريق كيليان مبابي ونيماردي سيلفا في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام الصيف المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأكد توخيل خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يتدخل في هذا الأمر، خاصة في الأمر الحالي، وموقف الثنائي من المقرر أن يعود لهما ولمجلس الإدارة، فأنا بعيد عن هذا القرار.

ويرغب اللاعبان في المشاركة بأولمبياد طوكيو، لكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي يرفض لأن الدورة الأولمبية تتعارض مع بطولات أخرى في الصيف المقبل مثل كوبا أمريكا ويورو 2020.

جدير بالذكر أن علاقة توماس توخيل بالثنائي متدهورة للغاية، خاصة بعد اقترايهم من الرحيل عن الفريق البارسي.