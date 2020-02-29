رياضة | مدرب برشلونة: أواجه الريال للاستمتاع.. ميسي مثل وزيري الشطرنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة: أواجه الريال للاستمتاع.. ميسي مثل وزيري الشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أنه ذاهب إلى مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المقرر له غدًا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو من أجل الاستمتاع.

وأضاف سيتين: "‏في الكلاسيكو أنا ذاهب إلى البرنابيو للاستمتاع، وأرغب الفوز بهذه المباراة، لكني سأعيشها كما لو كانت بدايتي كلاعب، بسعادة، إنها فرصة فريدة للمدرب، كما كان الحال في المباراة الأخيرة في نابولي".

وتابع: "عندما استمعت إلى نشيد الابطال في ملعب أسطوري، سأستمتع بكل مباراة هنا في برشلونة.. بالنسبة للهجوم، والطموح، سنذهب دائما في هذا الاتجاه، هذا هو DNA البارسا، ولكن ريال مدريد يدافع جيدا، ويعرف كيف يخرج بالكرة، وإذا فعل ذلك يمكن أن يلحق الضرر بك، لذلك علينا التركيز جيدًا".

Advertisements

وواصل: "أن يكون لديك ميسي في فريقك، مثل أن يكون لديك اثنان من الوزراء على رقعة الشطرنج ستخرج رابحًا دائمًا تقريبًا".

وأردف: "بوجود ميسي نحن محظوظون لأنه يفهم كل شيء جيدا، إنه يعرف تماما متى يجب أن يكون في العمق الهجومي، ومتى يجب أن يكون خارج المنطقة".

وأشار:"تابعت مباراة ريال مدريد والسيتي في البرنابيو، شاهدت أشياء من السيتي تستحق أن نركز عليها، ولكن أيضا شاهدت أشياء منهم لن تكون مفيدة بالنسبة لنا.. اجتمعت مع بيب جوارديولا بعد مباراة ريال مدريد والسيتي في البرنابيو، لأنني أحب الدردشة مع الفنيين الذين أتعرف عليهم عن طريق مشاهدة أسلوبهم في كرة القدم، وكيف يشعرون بها، بيب دائما كان مرجعا بالنسبة لي، جاتوزو قال إنه تجسس علي، وأنا أقول أنني تجسست على جوارديولا".