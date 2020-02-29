اونلاين | بث مباشر AHLI LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا Ahly Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر AHLI LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا Ahly Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشد الأهلي محو "عار بريتوريا" الذي ألحقه به ماميلودي صنداونز العام الماضي بعدما اكتسحه بخماسية نظيفة في ذهاب الدور عينه.

ويأمل جمهور الأهلي أن يحقق فريقه نتيجة كبيرة تعيد اعتباره للخروج المذل قبل أقل من سنة، معولا على نجاحه مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر الذي يحقق نتائج جيدة على المستوى المحلي حيث يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة ويبدو في طريق سهل للاحتفاظ باللقب، لكنه يمر بفترات متذبذبة قاريا إذ انتزع التأهل إلى دور الثمانية بشق الأنفس.

ويفتقد "الشياطين الحمر" بعض اللاعبين المؤثرين مثل كريم نيدفيد وسعد سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، فيما سيكون وليد سليمان جاهزاً للمشاركة إلى جانب المهاجم السنغالي أليو بادجي ولاعب الوسط المالي أليو ديانغ والظهير التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وحسين الشحات.

في المقابل، حافظ صنداونز على أبرز عناصره التي حققت الانتصار التاريخي على "نادي القرن"، وبقيادة المدرب بيتسو موسيماني، الذي سيفتقد 6 لاعبين أساسيين أبرزهم الأوروغوياني ماوريسيو أفونسو، والبرازيلي ريكاردو ناسيمينتو والحارس الأوغندي دينيس أونيانغو.