اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الاهلي وصن داونز بث مباشر كورة لايف الاهلي MATCH رابط ماتش Ahly

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يستضيف الأهلي المصري منافسه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وعينه على تحقيق الفوز بغية وضع قدم في المربع الذهبي من المسابقة القارية.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز سيكون اليوم السبت 29 شباط/فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، السادسة بتوقيت مصر.

مباراة الأهلي وصنداونز تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.