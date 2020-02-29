الامارات | خورفكان يدشن ملعبه أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يدشن ملعبه أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصدر مقرب لشركة خورفكان لكرة القدم، فضل عدم ذكر اسمه، أن الفريق الأول لنادي خورفكان سيعود لخوض مبارياته في دوري الخليج العربي بملعبه استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، بعد اعتماد ذلك من قبل رابطة المحترفين الإماراتية، وستكون أول مباراة له في الموسم الحالي أمام بني ياس في الجولة 18 لدوري الخليج العربي يوم السبت المقبل بعد أن لعب مبارياته السابقة على ملعبي اتحاد كلباء واستاد خالد بن محمد في نادي الشارقة فرع الحزانة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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