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نابولي يقترب من ضم قائد فيورنتينا

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يقترب من ضم قائد فيورنتينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اقترب نادي نابولي من التعاقد مع قائد ومدافع نادي فيورنتينا الإيطالي جيرمان بيزيلا، حسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي الجنوب الإيطالي قد توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب، صاحب الـ 28 عامًا، إلا أنه لم يصل بعد لصيغة اتفاق على المقابل المادي مع الفيولا.

وشارك «بيزيلا» مع فريقه هذا الموسم في 23 مباراة بجميع البطولات، فيما سجل هدفين.

وتأتي أنباء اقتراب المدافع الأرجنتيني من الانتقال إلى نابولي في ظل التقارير التي تشير إلى رحيل السنغالي كاليدو كوليبالي عن فريق المدرب جينارو جاتوزو، الصيف القادم.

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