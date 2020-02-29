شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد: عازمون على تخطي زاناكو «صاحب الخبرة الأفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، استعداد الفريق لمباراة زاناكو الزامبي، المقررة غدًا في ذهاب ربع نهائي الكأس الكونفيدرالية.

وقال «السعيد»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة».

وأضاف: «مباراة زاناكو بالتأكيد ستكون قوية فهو فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، ونحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة.. فأمامنا هدف واحد وهو تحقيق لقب الكونفيدرالية».