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الزمالك يبدأ غدًا الاستعدادات لمواجهة الإياب أمام الترجي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الزمالك، غدًا الأحد، الاستعداد لمواجهة الترجي في تونس، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين الذين شاركوا أمام الترجي التونسي راحة من التدريبات اليوم السبت، بينما يخوض بقية اللاعبين التدريبات بشكل طبيعي.

وفاز الزمالك على الترجي، مساء الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي.

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