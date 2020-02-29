شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن انتصاره الـ16 على التوالي بملعبه أفريقيًا خلال مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بملعب القاهرة مساء اليوم السبت، في مواجهة ثأرية للفريق الأحمر، وذلك بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت صن داونز قد أطاح بالأهلي من الدور نفسه للنسخة الماضية من المسابقة القارية بعد خسارة قاسية بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا.

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الأهلي لازال يحقق رقماً مميزاً على مستوى الانتصارات داخل مصر في مشواره القاري، حيث فاز في آخر 15 مباراة أفريقية له وسط أنصاره، كأفضل مسيرة انتصارات للفريق على مدار تاريخ مشاركاته القارية، في الوقت الذي يتطلع للفوز رقم 16 على التوالي بملعبه في مواجهة صن داونز بطل جنوب أفريقيا الليلة.

ولم يتعثر الأهلي على ملعبه في مسيرته الأفريقية منذ أبريل من عام 2018 والتعادل السلبي أمام الترجي التونسي بالقاهرة في مستهل مرحلة المجموعات لتلك النسخة.

وأعقب التعادل مع الترجي الفوز بملعبه على كل من تاونشيب رولر ز البوتسواني بثلاثية وكامبالا الأوغندي بنتيجة 4/3 وحوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، ثم وفاق سطيف بهدفين نظيفين والترجي التونسي بثلاثية، قبل أن يحقق المارد الأحمر الفوز في جميع مبارياته بملعبه في النسخة الماضية، وذلك على حساب جيما جيفار الإثيوبي بثنائية.

وبعد ذلك حقق الفوز فيتا كلوب بهدفين نظيفين واكتساح سيمبا التنزاني بخماسية، ثم شباب الساروة الجزائري بثلاثية والفوز على صن دوانز بهدف دون رد، وأكمل الأهلي مسلسل الانتصارات بعقر داره في النسخة الجارية بتسعة أهداف أمطر بها شباك اطلع برة بطل جنوب السودان، ثم فوز عريض آخر على كانو سبورت الغيني الاستوائي برباعية، ثم تحقيق العلامة الكاملة في أرضه بمرحلة المجموعات بالفوز على الهلال السوداني بنتيجة 2/1 وعلى بلاتنيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد وعلى حساب النجم الساحلي التونسي بهدف.