شكرا لقرائتكم تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز والتشكيل المتوقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الأهلي ضد صن داونز





الأهلي ضد صن داونز يستضيف الأهلي نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقيا لى ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، السبت، الموافق 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020، فيما ستقام مواجهة العودة يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا. ويُولي الأهلي من جهاز فني ولاعبين وإدارة اهتماما خاصا بمباراة صن دوانز، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم حيث أن الفوز بها وبنتيجة مريحة سيسهل من مهمة لقاء العودة وبالتالي قطع شوط كبير نحو لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في اخر نهائيين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز على قناة beinsports hd 1 وتذاع عبر التردد الأرضي للقناة الثانية.

الأهلي ضد صن داونز



ويأمل الأهلي مواصلة المشوار والمضي نحو استعادة لقب دوري الأبطال، من أجل تعزيز الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الإفريقي.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب الليلة، متسلحًا بالأرض والجمهور، تُسهل من مهمته في لقاء العودة يوم السبت المقبل بجنوب إفريقيا، من أجل مواصلة المشوار نحو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي ضد صن داونز



كان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعلن قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، وجاءت على النحو التالي:

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محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

الأهلي ضد صن داونز



وحرص عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين قال فيها أن عليهم مُصالحة جماهير الفريق الغاضبة بعد الهزيمة امام الزمالك وخسارة لقب السوبر المحلي في الإمارات،وشدد علي ضرورة التركيز جيدا في موقعة الغد وعدم التهاون أو التنازل عن الفوز بنتيجة كبيرة تُريح الأعصاب في مهمة العودة وتضع الأحمر علي أعتاب دور الأربعة ،ووعد بيبو،اللاعبين بمكافات مالية مجزية،وأيضا ألغاء تجميد مستحقاتهم بعد خسارة السوبر،في حالة الفوز بنتيجة مرضية.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز



ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

رامي ربيعة وعلي معلول ياسر إبراهيم وأحمد فتحي في خط الدفاع.

عمرو السولية وليو ديانج ومحمد مجدي "قفشة" في خط الوسط.

جونيور أجايي وحسين الشحات ومروان محسن ثلاثي الهجوم.