شكرا لقرائتكم أول لقاء بين مرتضى منصور وعماد متعب بعد أحداث القمة.. ماذا فعل رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الأخيرة تصريحات بين مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعماد متعب نجم الأهلى السابق، بشأن أحداث لقاء القمة الأخير بين الأهلى والفريق الأبيض الذى لم يُقام لعدم حضور الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، والتى أصدر اتحاد الكرة قرار حولها باعتبار الزمالك منسحبًا لعدم حضوره إلى ملعب اللقاء.

وعلق عماد متعب حول المسألة بأن عدم حضور الزمالك لملعب اللقاء يعد خطأ كبير ثم انتقد رئيس النادى الأبيض تصريحات نجم الأهلى، ليلتقى رئيس الأبيض مع متعب وسط "عناق" ثنائى يؤكد نهاية الأمور بعد تلك التصريحات كما حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على مصافحة متعب.

من ناحية أخرى، قرر مرتضي منصور، تولى رئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي، في مباراة الإياب بدور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن يلتقي الأبيض مجددًا مع الفريق التونسى يوم الجمعة المقبل الموافق الـ6 من مارس الجاري.

Advertisements

كشف أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، عن موعد سفر الفريق الأبيض إلى تونس، استعدادا لخوض مباراته أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 6 من مارس المقبل، وذلك بعدما حقق الأبيض الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

أكد أمير مرتضى فى تصريحاته لـ "الخليج 365"، أن الزمالك سيسافر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 من مارس المقبل، حتى يكون مُستعدًا لخوض مباراة العودة التى ستقام على ستاد رادس بتونس وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قد فضل سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

يذكر، أن الزمالك سبق وفاز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى بطولة السوبر الأفريقى التى جمعت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج الفريق الأبيض باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، كما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى اللقاء الذى جمع بينهما على محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، قبل أيام من مواجهة الفريق التونسى فى ذهاب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الانتصارات بتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل من مأمورية أبناء ميت عقبة فى مباراة العودة بتونس التى ستقام يوم 6 من شهر مارس المقبل.