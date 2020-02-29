شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يواجه الداخلية وديا الثلاثاء استعدادا لنادى مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الإنتاج الحربي على إقامة مباراة ودية مع نظرائهم فى الداخلية الثلاثاء المقبل على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ، ويخوض الانتاج الحربى مباراة ودية مع الإسماعيلى الاثنين المقبل استعداداً لإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري ،حيث يواجه الفريق نادى مصر، المقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام ،وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وحذر مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالي برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

على الجانب الآخر ، شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التي ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر في بطولة الدوري.

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وأثنى مختار على الأداء الذي يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسي باللعب في 120 مباراة متتالية في بطولة الدوري الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى في تحطيم رقم حسن الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية في المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة ، وأكد المدير الفني للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر في التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التي حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي.