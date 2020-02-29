شكرا لقرائتكم نادى مصر يخوض 4 وديات في معسكر أكتوبر استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق نادى مصر بقيادة إيهاب جلال، خوض فريقه 4 مواجهات وديه في إطار معسكر أكتوبر الذى ينطلق اليوم و يستمر حتى الخميس المقبل للاستعداد للدور الثانى بالدورى .

ومن المقرر أن يخوض فريق نادى مصر غدا الأحد أولى وديات المعسكر أمام الإعلاميين ، قبل أن يلتق كوكاكولا الثلاثاء ثم جولدى الأربعاء و أخيرا حرس الحدود الخميس .

وقام الجهاز الفني بفريق نادى مصر بتصعيد عدد من الناشئين إلى صفوف الفريق الأول لتجريبهم في المعسكر ، حيث يخوض الفريق مرانا اليوم و مرانا صباحبا غدا قبل اللقاء الودى .

خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفني خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ في إطار الإستعداد لإنطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

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نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.