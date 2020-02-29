شكرا لقرائتكم 8 مصريات يتأهلن لدور الـ16 ببطولة ويندي سيتي للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجزت 8 لاعبات مصريات فى لعبة الاسكواش مقاعدهن بدور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجارى وحتى الخامس من مارس المقبل.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وجاءت نتائج اللاعبات المصريات في الدور التمهيدي الثاني للبطولة كالتالي:

فوز رنيم الوليلي على منافستها الإنجليزية جوليان كورتس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 و 11-6 و 11-5.

فوز سلمى هاني على منافستها الفرنسية كولين أومارد بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 و 11-7 و 11-7.

فوز نادين شاهين على النيوزلاندية جويل كينج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 و 11-7 و 11-4.

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فوز نوران جوهر على الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7 و 11-4 و 11-2.

فوز روان العربي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11 و 11-9 و11-5 و 11-5.

فوز يثرب عادل لاعبة الأهلي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10 و 11-9 و 11-1.

خسارة مريم متولي أمام الفرنسية كاميل سيرم بنتيجة 2/0 قبل أن تنسحب من المباراة للإصابة وجاءت نتيجة الأسواط كالتالي: 11-2 و 11-3 و 1-0 rtd.

فوز هانيا الحمامي على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11و 11-6 و 11-5 و 11-8.

فوز نور الشربيني على منافستها جوي تشان لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 و 11-4 و 12-10.