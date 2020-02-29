شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب وصول بيكيتى سيلفا من البرتغال بعد الاطمئنان على والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادى الإسماعيلى وصول الغينى بيكيتى سيلفا لاعب الفريق للقاهرة قادماً من البرتغال بعد أن سافر ليكون بجوار والده نظراً لإجراؤه جراحة عاجلة .

وأبلغ سيلفا الجهاز الفنى للاسماعيلى بقدومه اليوم السبت أو غداً الاحد على أقصى تقدير ، ووافق مجلس إدارة الإسماعيلى على طلب الغينيى بيكيتى سيلفا بالحصول على إجازة قصيرة للتوجه الى بلاده مراعاة لظروف اللاعب بعد تعرض والده لأزمة صحية.

ويستعد الاسماعيلى للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل لحساب جولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز ، ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى.

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وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الاسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وحقق الإسماعيلى فوزا على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما أمس الجمعة ، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

أهدف المباراة سجلهم كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان.