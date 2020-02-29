شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن دوانز .. التاريخ ينحاز للأحمر على حساب أندية جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
دائما تتواجد الأرقام المُميزة في مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا ، وهذا ما نرصده في سياق التقرير التالي، على هامش مباراة الأهلي مع فريق صن داونز مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين.
ويجمع تاريخ طويل الأهلي بفرق جنوب إفريقيا، في مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء ،حيث التقى الأهلي مع فرق جنوب إفريقيا في 21 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية ، الفوز كان حليف الأهلي في تسع مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلي ست مباريات.
والتقى الأهلي سبع فرق من جنوب إفريقيا هي: صن داونز «ست مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».
أما على مدى مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا نجح لاعبو الأهلي في هز شباك فرق جنوب إفريقيا ٢٧ مرة، بينما استقبلت شباكه ٢٢ هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخي للأهلي في مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.
يعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا في مواجهات الأهلي أمام فرق جنوب إفريقيا بعدما سجل وجوده في ١٤ مباراة.
يولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بمباراتى صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث أن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز
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