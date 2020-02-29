شكرا لقرائتكم المصرى يحدد 8 مارس للسفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للنادى المصرى البورسعيدى صباح الاثنين المقبل موعداً لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد 8 مارس المقبل ، حيث يسافر الفريق ثانى أيام مباراة الذهاب مباشرة حيث يجرى اللاعبين التدريبات الاستتشفائية هناك ، ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكراً بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلو.

ويطير اليوم السبت محمود جابر المدير الإدارى للمصرى البورسعيدى للمغرب ليقوم بانهاء ترتيبات إقامة بعثة المصرى فى المغرب.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

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ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

بعيداً عما سبق ، أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانتظام فى المعسكر المغلق الذى بدأ عصر أمس الجمعة، بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى وضمت قائمة المصرى 22 لاعبًا هم:أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقى، عمر كمال عبد الواحد، خالد مصطفى، عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسن على، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسين رجب، محمد جابر، شيخ موكورو، أحمد عادل ميسى، حجاج عويس، محمود وادى، أوستين أموتو.

خرج بهاء مجدي لاعب المصري البورسعيدي، من حسابات مدربه طارق العشري في مواجهة نهضة بركان المغربي بعد فشل محاولات تجهيزه بعد تعافيه من الإصابة بجانب الحارس أحمد مسعود الذي يغيب أيضا للإصابة.