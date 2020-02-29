شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. مجلس الخطيب يؤازر لاعبى الأحمر باستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الأهلي بالكامل حضور مباراة الفريق الهامة أمام صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة من مساء اليوم،السبت، بإستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث قرر المجلس الأهلاوي برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر في لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق اقائمة الاهلي لمواجهة صن داونزوالتى جاءت كالتالي : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

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وأستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة ، وهم كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وعُقد عصر أمس الاجتماع الفني للمباراة بمقر النادي بالجزيرة، وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء، تقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.