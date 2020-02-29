شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. الأمن يفتح أبواب ستاد القاهرة الساعة 1 ظهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عزز رجال الأمن من تواجدها باستاد القاهرة لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعقد المسئولين اجتماعا لبحث استعدادات المباراة، بحضور دكتور كريستين مدير عام الأمن فى الكاف من نيجيريا، ومحمد جرميده مراقب المباراة من ليبيا، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بوجود رجال "الافريقية للأمن والحراسة" لما يمتلكوه من خبرات كبيرة في عملية التأمين.

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ومن جانبهم، قرر مجلس إدارة النادى الاهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة وصن داونز الجنوب أفريقى ، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.