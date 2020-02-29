شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. مروان محسن وأجاي يقودان هجوم الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الأهلي ضد صن داونز

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز



يستضيف الأهلي نظيره فريق صن داونز الجنوب افريقيا لى ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، السبت، الموافق 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020، فيما ستقام مواجهة العودة يوم 7 مارس المقبل بجنوب إفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد صن داونز

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

رامي ربيعة وعلي معلول ياسر إبراهيم وأحمد فتحي في خط الدفاع.

عمرو السولية وليو ديانج ومحمد مجدي "قفشة" في خط الوسط

جونيور أجايي وحسين الشحات ومروان محسن ثلاثي الهجوم.

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الأهلي ضد صن داونز



وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعد أن أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد.

الأهلي ضد صن داونز

كان الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة عقب منافسة قوية مع النجم الساحلي التونسي الذي تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.

الأهلي ضد صن داونز



وحرص فايلر على عقد أكثر من جلسة نفسية مع لاعبيه خلال الفترة الماضية،للتأكيد على ضرورة التركيز في مباراتي صن داونز وعدم الانسياق خلف نغمة الثأر التى يتداولها البعض، وذلك لرفع الضغوط من على كاهلهم ،وحتى يظهرون بمستواهم الحقيقي واستمرار سلسلة التألق التى يحققها في مباريات الموسم الحالي.

الأهلي ضد صن داونز



كما حرص المدرب السويسري خلال التدريبات الأخيرة على توجيه تعليمات خاصة للثنائي محمد مجدي"قفشة"،ووليد سليمان بضرورة تمرير الكرة داخل منطقة جزاء الخصم بشكل احترافي وجيد،كما طلب من حارس الفريق محمد الشناوي ضرورة التنبيه علي زملائه المدافعين بعدم التحرك للأمام بدون كرة وفرض رقابة صارمة علي مفاتيح لعب الفريق الجنوب افريقي.

الأهلي ضد صن داونز



وعقد فايلرأيضًا اجتماعا مع ثلاثي الهجوم جونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي قال فيه إن عليهم دورا كبيرا في الفوز واستغلال أنصاف الفرص لهز شباك المنافس مبكرا والارتداد الدفاعي وقت اللزوم.

الأهلي ضد صن داونز



كان المدرب السويسري استبعد 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة صن داونز ، وهم: من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.