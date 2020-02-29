شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. ماذا قدم الأحمر فى 141 مواجهة أفريقية على ملعبه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
أرقام الأهلي على ملعبه فى دورى أبطال أفريقيا:
- لعب = 141
- فاز = 111
- تعادل = 22
- خسر = 8
- سجل = 332
- استقبل = 81
- كلين شيت = 86
أما أرقام الأهلي على ملعبه على مستوى كل البطولات الافريقية:
- لعب = 182
- فاز = 146
- تعادل = 27
- خسر = 9
- سجل = 417
- استقبل = 96
- كلين شيت = 116
وعلى الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام في القاهرة، في الوقت الذي تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي معلقاً :"لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة. مناسبة لمواجهة الأهلي "، ويواجه فريق صن داونز الأهلي بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد صن داونز .. ماذا قدم الأحمر فى 141 مواجهة أفريقية على ملعبه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.