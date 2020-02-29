شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. ماذا قدم الأحمر فى 141 مواجهة أفريقية على ملعبه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

الأهلي ضد صن داونز جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام السادسة مساء اختبارا صعباً على ملعب القاهرة "استاد الرعب"، حينما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب افريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة بمصر ، كما يرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

الأهلي ضد صن داونز وقبل مواجهة الليلة يملك المارد الاحمر تاريخاً طويلا من المشاركات الافريقية بعدما خاض 182مباراة أفريقية على ملعبه من بينها 141 لقاء بمسابقة دوري الأبطال الأفريقى ، ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 .

أرقام الأهلي على ملعبه فى دورى أبطال أفريقيا:

- لعب = 141

- فاز = 111

- تعادل = 22

- خسر = 8

- سجل = 332

- استقبل = 81

- كلين شيت = 86

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أما أرقام الأهلي على ملعبه على مستوى كل البطولات الافريقية:

- لعب = 182

- فاز = 146

- تعادل = 27

- خسر = 9

- سجل = 417

- استقبل = 96

- كلين شيت = 116

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام في القاهرة، في الوقت الذي تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي معلقاً :"لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة. مناسبة لمواجهة الأهلي "، ويواجه فريق صن داونز الأهلي بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.