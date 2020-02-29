شكرا لقرائتكم وائل جمعة يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، على مؤازرة لاعبي القلعة الحمراء، قبل اللقاء المرتقب، والذي يجمع النادي الأهلي بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا.

مباراه مهمة في انتظار اداء وروح عاليه من لاعبي #الاهلي ...الحفاظ على مرمانا وإحراز كل الفرص المتاحة اليوم امام فريق اصبح مرعب في أفريقيا.... نفتكر الوعد اللي في الصوره وكلنا معاك يا #اهلي.

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ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 ، وأستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام في القاهرة، في الوقت الذي تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي معلقاً :"لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة. مناسبة لمواجهة الأهلي "، ويواجه فريق صن داونز الأهلي بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، في حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.

وأوضح مويسمانى أنه قد يعتمد على موتيجكا ماديشا لحل أزمة الظهير الأيمن وأوضح قائلا: " نيكولوس لوكهوبيني لن اعتمد عليه أمام الأهلي لأنه لا يزال شابًا ويفتقد إلى الخبرة المطلوبة لمثل هذه المباريات، في الوقت الذ الذي لجأ موسيماني للحرب النفسية من خلال التأكيد المبالغ فيه على قوة الأهلي بعدما أكد أنه لا يوجد فريق في العالم حقق ما نجح فيه الأهلي هذا الموسم معلقاً :"الأهلي تفوق على برشلونة رقمياً بالتأكيد خماسية بريتوريا لن تتكرر"