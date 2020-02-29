شكرا لقرائتكم مكافأة ضخمة للاعبى المصري للإطاحة بنهضة بركان خارج الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد مجلس ادارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية بالتشاور مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى وطارق العشرى المدير الفنى للفريق مكافأة ضخمة للاعبين شريطة الإطاحة بنهضة بركان المغربى خارج الكونفدرالية وحصد بطاقة التأهل للدور نصف النهائى للبطولة .

كما وعد مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى لاعبيه بالتراجع عن تطبيق عقوبة خصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب حال فوز الفريق على نهضة بركان المغربى ، وكان المجلس قد وقع عقوبة على لاعبيه 100 الف جنيه وقرر النادى المصرى البورسعيدى تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفا لإيهاب جلال عقب رحيلة بسبب سوء النتائج والخروج من بطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب برباعية دون رد كما تم إسناد منصب المدير الرياضى ومدير الكرة بالنادى لعبد الظاهر السقا كابتن الفراعنة الاسبق.

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واحتل فريق المصري البورسعيدى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى خلف مواطنه بيراميدز بعدما جمع عشر نقاط، من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.