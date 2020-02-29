كل ما تريد معرفته عن «موقعة الثأر».. الأهلي يسعى لرد اعتباره أمام صن داونز.. القائمة والغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي مساء اليوم السبت فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة على ستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة.

الأهلي

ويدخل الأهلي اللقاء ساعياً للثأر من بطل جنوب إفريقيا، وذلك بعد الهزيمة المذلة التي مني بها امامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا، وهي النتيجة التي أطاحت بالمارد الاحمر من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف في لقاء العودة بمصر.

كما يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح.

ويبحث الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عن تحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز قبل مواجهة الإياب لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013.

وقرر فايلر استبعاد نجم الفريق رمضان صبحي من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، إلى جانب محمود عبدالمنعم كهربا والذي قررت إدارة القلعة الحمراء تجميده حتى إشعار آخر بسبب الأحداث التي تلت مباراة السوبر أمام الزمالك.

وأعلن رينيه فايلر عن قائمة مبدئية مكونة من 20 لاعباً التي سيخوض بها مباراة صن داونز، على أن يستبعد منهم اثنين من القائمة النهائية.

وسيغيب عن القائمة بجوار رمضان صبحي ومحمود كهربا كل من حسام عاشور ومحمود وحيد، وشريف إكرامي للإصابة.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود متولي- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- علي معلول- أحمد فتحي- محمد هاني

في الوسط: وليد سليمان- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد الشيخ- جيرالدو

في الهجوم: مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجايي

صن داونز

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على الجانب الأخر، يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة، حيث وصل الفريق للقاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلي.

وقال المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي، بيتسو موسيمانى، عن أزمة الغيابات التي تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلي: "لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكنني سأضع خطة مناسبة لمواجهة الأهلي".

ويدخل صن داونز المباراة بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، بينما لا تزال مشاركة تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة في الفخذ.

وعن خماسية الموسم الماضي، قال مويسمانى إن الأهلي قوي للغاية هذا الموسم، مؤكداً أنه لا يوجد فريق في العالم حقق ما نجح فيه الأهلي هذا الموسم، مضيفًا: "الأهلي تفوق على برشلونة رقمياً بالتأكيد خماسية بريتوريا لن تتكرر".

ماذا قالت الصحف الجنوب إفريقية عن اللقاء المرتقب؟

سلطت صحف جنوب إفريقيا الضوء على مباراة اليوم بين فريقي الأهلي وصن داونز.

وقالت صحيفة "سوبر سبورت": "الأهلي يبحث عن الثأر من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا".

وعلّقت صحيفة "The Southafrican" على المباراة قائلة: "توقعات كبيرة من صن داونز في مباراته أمام الأهلي، بعدما نجحوا في الفوز عليه في آخر زيارة له في جنوب إفريقيا بنتيجة 5-0".

فيما أفادت صحيفة "Extra Time Media" بأن "صن داونز في مواجهة الأهلي الباحث عن الانتقام بعد هزيمة الموسم الماضي".

معلق المباراة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز إلى المصري علي محمد علي.

القنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، والرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beinsports hd 1، كما تذاع عبر التردد الأرضي للقناة الثانية المجانية.