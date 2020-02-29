برة الملعب: لانا الصبان لاعبة الطائرة: حلمى أكون عازفة جيتار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، نجمة اليوم فى برة الملعب هى لانا الصبان لاعبة الكرة الطائرة فى النادى الأهلى بمرحلة الشابات، وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ أنا بحب الرسم جداً ودايماً برسم وحتى نفسى أدخل كلية الفنون الجميلة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ بعمل بان كيك حلو قوى.. ولكن نفسى أتعلم الطبخ جدا.

لانا الصبان من نجمك المفضل ؟ كريم عبد العزيز أكتر نجم بحبه، بجد هايل و بيعرف يتقمص أي دور. من مطربك المفضل ؟ عمرو دياب.. هو المغني العربي الوحيد اللى بحبه . لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ عازفة جيتار.

لانا الصبان 1 Advertisements لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو حد عاكسنى علطول برد مبحبش حد يكلمني فى الشارع. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين بعد العزيز. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال أكتر طبعا بكتير بحكم اللعب والتدريبات.

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