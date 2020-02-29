شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى 141 مباراة أفريقية على ملعبه قبل مواجهة صن دوانز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ،في السادسة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً باستاد القاهرة "استاد الرعب"، حينما يستضيف نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى حضور 30 ألف مشجع من مشجعى الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 إلى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة.

ويدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا، وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة، بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

وقبل مواجهة الليلة يملك المارد الأحمر تاريخاً طويلاً من المشاركات الأفريقية بعدما خاض 182مباراة أفريقية على ملعبه من بينها 141 لقاء بمسابقة دورى الأبطال الأفريقى، ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال افريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013

أرقام الأهلى على ملعبه فى دورى الأبطال:

- لعب = 141

- فاز = 111

- تعادل = 22

- خسر = 8

- سجل = 332

- استقبل = 81

- كلين شيت = 86

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أما أرقام الأهلى على ملعبه على مستوى كل البطولات الأفريقية:

- لعب = 182

- فاز = 146

- تعادل = 27

- خسر = 9

- سجل = 417

- استقبل = 96

- كلين شيت = 116

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز مواجهة الأهلى بمعنويات مرتفعة، بعدما وصل القاهرة مبكراً للتعود على الأجواء قبل مواجهة الأهلى الصعبة، وأدى صن داونز تدريبات على مدار 3 أيام فى القاهرة، فى الوقت الذى تحدث بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق عن أزمة الغيابات التى تضرب قريقه قبل مواجهة الأهلى قائلا، "لسوء الحظ لدينا العديد من الغيابات لكننى سأضع خطة مناسبة لمواجهة الأهلى"، ويواجه فريق صن داونز الأهلى بدون خدمات المدافعين أنيل نجكونكا وتابيلو مورينا، فى حين لا يزال تيبوجو لانجرمان موضع شك بسبب إصابة فى الفخذ.