شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكافئ أساسيى الزمالك فى ثلاثية الترجى بـ"راحة" قبل رحلة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران اليوم، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس لخوض مباراة العودة.

ومن المقرر أن يتوجه الزمالك الثلاثاء المقبل إلى تونس على متن طائرة خاصة، لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى الأبطال.

وفضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

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وفاز فريق الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.

وأعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على الترجى التونسى وقال فى المؤتمر الصحفى للقاء، "مباراة صعبة طوال التسعين دقيقة وقطعنا نصف المشوار فقط، وعلينا أن نقدم مباراة تاريخية فى رادس للتأهل"، مضيفاً: "أول 20 دقيقة غاب عنا التركيز، توقيت هدف أوناجم ساعدنا على العودة وكنا أفضل بدنيا فى الشوط الثاني، وكثرة الأخطاء تسببت فى طرد للترجى سهل علينا المأمورية".

وتابع: "النسخة الجارية من دورى الأبطال مستواها عال، وعلينا إقصاء البطل للتتويج، وسنبدأ التحضير من الغد لأنها مباراة ليست سهلة"، مضيفا: "اللاعبون خرجوا عن التركيز بسبب تأجيل القمة، وهو ما ظهر فى بداية المباراة وسنذهب إلى هناك بأفضلية النتيجة، والهدف الثالث سيسهل المهمة إلى حد ما". تابع: "أوباما تعرض لإصابة خفيفة وفضلت منحه راحة وسيعود قبل المباراة المقبلة".