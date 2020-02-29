شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهدف تهدد الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الصلابة الدفاعية التى يتميز بها النادي الأهلي منذ انطلاق الموسم الجارى فى الدورى الممتاز، حيث لم تستقبل الشباك الحمراء سوى 3 أهداف فقط على مدار 16 لقاءً من عمر المسابقة، ليكون الأهلي الأقوى دفاعاً بين الأندية، إلا أن مسيرة المارد الأحمر فى دورى أبطال أفريقيا تتسبب فى قلق عشاق القلعة الحمراء لكونها لم تأت بنفس القوة المحلية.

الأهلي منذ بداية مسيرته فى دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة القائمة، استقبلت شباكه 4 أهداف جاءت فى دور المجموعات، إلا أنها دقت ناقوس الخطر بالقلعة الحمراء، خاصة أن الفريق صعد من مجموعته إلى ربع النهائي بشق الأنفس.

المرات الأربع التي اهتزت فيها شباك محمد الشناوي حارس الأهلي في دوري الأبطال جاءت بواقع: هدف من النجم الساحلي، هدف من بلاتينيوم ستارز وهدفين من الهلال السوداني.

Advertisements

ويسعى رينية فايلر المدير الفني للأهلي لمعالجة النواحي الدفاعية للفريق قبل المواجهة المرتقبة مع صن داونز والتي تقام في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خلال المباريات الأخيرة ظهرت ثنائية جديدة في دفاعات الأهلي ربما كانت هي الأكثر صلابة، بالاعتماد على ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومع انسجام أليو ديانج مع عمرو السولية في وسط الملعب، يطمح المارد الأحمر إلى تأمين دفاعاته على نحو جيد وغلق كل المساحات أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 ، وأستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.