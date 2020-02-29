شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الخطيب يؤازر الأهلي أمام صن داونز باستاد القاهرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الاهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.

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من جهته أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة الأهلى لمواجهة صن داونزوالتى جاءت كالتالى: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

واستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة وهم كل من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وعُقد عصر أمس الاجتماع الفنى للمباراة بمقر النادى بالجزيرة، وشهد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء فى عمليات الإحماء، تقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.