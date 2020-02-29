شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو الهداف وعاشور الأكثر مشاركة.. كشف حساب الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، وهذا ما نرصده فى سياق التقرير التالى، على هامش مباراة الأهلى مع فريق صن داونز مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المواجهة السابعة فى تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 21 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى تسع مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

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التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هي: صن داونز «ست مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 27 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب إفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.