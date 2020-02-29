شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "أوباما" فى موقعة رادس أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الزمالك جهود يوسف أوباما، صانع الألعاب الأبيض، فى المباراة المقبلة للفريق أمام الترجى التونسى، المقرر إقامتها يوم 6 من مارس المقبل، على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تغيب اللاعب عن قائمة أبناء ميت عقبة، فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء أمس الجمعة، بسبب شكواه من التهاب فى الركبة، مما أدى إلى تفضيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إراحته فى هذه مباراة حتى لا تتفاقم إصابته لتأهيله بأفضل صورة وتجهيزه لمباراة العودة للتواجد فى التشكيل الأساسى للأبيض، خاصة بعدما شارك اللاعب بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية، حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض فى 23 مباراة بمختلف البطولات فى الموسم الجارى.

ومن المقرر، أن يضع كارتيرون بالتنسيق مع الجهاز المعاون معه الذى يضم سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز، برنامج تجهيزى للفريق لمواجهة العودة خلال الساعات الجارية، بعد الانتهاء من مباراة الذهاب التى اقيمت على ستاد القاهرة الدولى، خاصة أن إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قررت توفير طائرة خاصة للفريق فى رحلة تونس، حتى لا يتعرض اللاعبين للإجهاد فى ظل سعى الأبيض لتقديم الفريق أفضل صورة ممكنة له فى مباراة العودة.

وترغب الإدارة والجماهير فى المنافسة على اللقب الإفريقى فى النسخة الجارية، بعدما غاب عن القلعة البيضاء منذ التتويج الأخير باللقب عام 2002، عندما توج أبناء ميت عقبة بالأميرة الإفريقية على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، للمرة الخامسة فى تاريخ النادى.