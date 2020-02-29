شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتظلم على عقوبات القمة والسوبر في الجبلاية لرفع الشكوى للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسئولى نادي الزمالك، بتظلم إلى اتحاد الكرة بشأن عقوبات التى صدرت من لجنة الانضباط بالاتحاد تجاه لاعبى الأبيض، فى مباراة السوبر المحلى التى جمعت الفريق بالأهلى، والتى انتهت بتتويج أبناء ميت عقبة باللقب بعد فوزه على الأحمر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 .

وشهدت العقوبات تعرض محمود شيكابالا، قائد الأبيض، للإيقاف لمدة 8 مباريات بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، وإيقاف عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، لمدة 3 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بجانب إيقاف إمام عاشور، لاعب الوسط، لنهاية الموسم، كما أصدرت اللجنة قرارا بمنع مرتضى منصور، من حضور 3 مباريات للفريق مع تغريمه 200 ألف جنيه، بخلاف احتساب اتحاد الكرة الزمالك منسحبًا من أمام الأهلى فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، مع خصم 6 نقاط من رصيده وهى عبارة عن 3 نقاط نتيجة الانسحاب فى المباراة باعتباره مهزومًا بهدفين دون رد بجانب خصم 3 نقاط أخرى فى نهاية الموسم، وهو ما يرفضه مسئولى ميت عقبة حيث يطالبون بإعادة المباراة.

وفضلت إدارة القلعة البيضاء اتباع الخطوات السليمة للحفاظ على حقوق النادى والتظلم على العقوبات قبل رفع شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا والمحكمة الرياضية "كاس"، فى تلك المسألة من أجل المطالبة بإعادة لقاء القمة الأخير فى الدورى.