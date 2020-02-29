شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي vs صن داونز.. 5 تحديات فى عقل فايلر بمواجهتى "التار " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، اهتماما كبيرا بمباراتى صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها الأهم فى مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث إن عبور تلك العقبة سيجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الأفريقية التى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه فى استعادته فى نهائيين خاضهما فى الثلاث نسخ الأخيرة.

لمعرفة التحديات التى تدور فى عقل فايلر خلال مواجهتى "التار والنار" بين الأهلي وصن داونز .. عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

ويستضيف الأهلي فريق صن داونز الجنوب أفريقى باستاد القاهرة الدولى وسط حضور 30 ألف مشجع، فى السادسة مساء اليوم، السبت، فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسخة 2020، فيما ستقام مواجهة العودة يوم 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا.

وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعدما أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد.

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