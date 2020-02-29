شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي vs صن داونز.. 5 تحديات فى عقل فايلر بمواجهتى "التار " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، اهتماما كبيرا بمباراتى صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها الأهم فى مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث إن عبور تلك العقبة سيجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الأفريقية التى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه فى استعادته فى نهائيين خاضهما فى الثلاث نسخ الأخيرة.
لمعرفة التحديات التى تدور فى عقل فايلر خلال مواجهتى "التار والنار" بين الأهلي وصن داونز .. عبر سوبر كورة .. اضغط هنا
وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعدما أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد.
كان الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة عقب منافسة قوية مع النجم الساحلي التونسي الذي تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلي vs صن داونز.. 5 تحديات فى عقل فايلر بمواجهتى "التار " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.