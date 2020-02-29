شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه دجلة والزمالك مع الطلائع فى دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها، لقاء الزمالك وطلائع الجيش، كما يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

الجونة x المقاولون العرب

الإنتاج الحربي x المقاصة

طنطا x الإسماعيلي

الأهلي x وادي دجلة

سموحة x إنبي

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الزمالك x طلائع الجيش

الاتحاد السكندري x بيراميدز

ويقود فريق الزمالك مواليد 2003 سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

فيما يقود فريق إنبي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.

وكان الأهلي قد تعادل مع طنطا بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 23، قبل أن يحصل على راحة في الجولتين التاليتين بسبب عدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.

ويتنافس إنبي والزمالك على قمة جدول المسابقة، فيما يحل وادي دجلة في المركز الثالث ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.