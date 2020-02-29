7 مصريين يتأهلون إلى دور الـ16 فى بطولة ويندي سيتي للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح 7 لاعبين مصريين فى التأهل إلى دور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير الجارى وحتى الخامس من مارس المقبل.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وجاءت نتائج الرجال المصريين فى الدور التمهيدى الثانى للبطولة كالتالى:

فوز على فرج على منافسه ليو أو لاعب هونج كونج بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-3, 11-5.

فوز عمر مسعد على منافسه الفرنسى جريجور جوليتير بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 12-10, 7-11, 11-7, 11-6.

خسارة فارس الدسوقى أمام البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 11-6.

فوز يوسف سليمان على مروان الشوربجى بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-6, 6-11, 11-5.

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فوز طارق مؤمن على الألمانى رفائيل كاندرا بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 12-10.

فوز كريم عبد الجواد على الكولومبى ميجيل رودريجيز بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 11-7.

خسارة زاهد سالم أمام الإنجليزى أدريان والر بنتيجة 3/1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 8-11, 11-7, 11-8.

خسارة محمد أبو الغار أمام الألمانى سايمون روزنر بنتيجة 3/2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 8-11, 11-4, 11-9, 11-8.

فوز مازن هشام على المكسيكى سيزار سالازار بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-10.

فوز محمد الشوربجى على منافسه داريال سيلبى بنتيجة 3/0 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-6, 11-7, 11-8.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020.