شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 12 إحصائية فنية تنصب كارتيرون "ملك" مواجهات الزمالك والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الزمالك ضد الترجى، التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وحسمها الأبيض بثلاثية مقابل، العديد من المكاسب الفنية للاعبى الأبيض، مع القيادة الفرنسية المتمثلة فى كارتيرون، والتى اكتسبها الأبيض من مباراة السوبر الأفريقى أمام نفس الفريق، وأهمها التمرير السريع والتعامل مع الكرات العرضية فى حالات الدفاع والتسديد من خارج وداخل منطقة الجزاء، وجميعها كانت نقاط ضعف شابت أداء الزمالك فى الفترات الأخيرة.

ولكن وفقا لأرقام وإحصائيات الزمالك فى المباراة فإن كل تلك النقاط تحولت من نقاط ضعف إلى قوة، وهو ما نسرده لكم فى التقرير التالى من إحصائيات الفريقين فى مباراة السوبر الأفريقى ونفس الإحصائيات بمباراة الأمس، والتى سجلت أرقاما مشابهة للمباراتين وأرقام تفوق بها الأبيض عن المباراة السابقة.

لمعرفة الـ 12 إحصائية فنية التى تنصب كارتيرون "ملك" مواجهات الزمالك والترجى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

Advertisements

خرج الزمالك بنتيجة مرضية بعد فوزه على الترجى التونسى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وشهدت تفوق الفريق الأبيض الذى واصل سلسلة نتائجه الإيجابية على حساب بطل تونس ويسقطه فى أقل من أسبوعين بهزيمة ثقيلة بعد الفوز عليه فى السوبر الأفريقى بنفس النتيجة.

شهدت المباراة أحداث فنية وخطط تكتيكية من قبل الجهازين الفنيين، سواء طريقة اللعب أو التعليمات الفنية التى سبقت المباراة وبين الشوطين، لاسيما أن الأفضلية كانت للترجى فى الشوط الأول، بينما انعكس الحال فى الشوط الثانى، وهو ما نبرزه تباعاً.

بدأ الترجى بالهجوم والضغط المبكر على الزمالك وحاول تسجيل هدف فى الدقيقة الأولى عن طريق حمدو الهونى لولا براعة محمد أبو جبل الذى تصدى للهجمة التونسية المنظمة، والتى نجح من خلالها أبناء باب سويقة فى اختراق الصفف البيضاء، وأهدر الهونى فرصة مؤكدة ثانية فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة من انفراد تام بالمرمى وأهداها بعيدا عن الثلاث خشبات.

اعتمد الترجى على الضغط العالى من أجل منع الزمالك من بناء هجمات مع فتح اللعب بعرض الملعب والاستعانة على القادمون من الخلف خاصة من ناحية الجبهة اليسرى لالياس شتى قبل تغييره للإصابة وعبد الرؤوف بن غيث، مع تضييق المساحات وعدم ترك مساحات أمام لاعبى الزمالك والتعلم من أخطاء مباراة السوبر الأفريقى لاسيما أن لاعبى الزمالك يجيدون التحرك فى المساحات.