شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاوليمبي يواجه كرواتيا و الأرجنتين رسمياً 26 و 29 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على خوض وديتين في شهر مارس المقبل بشكل نهائي في المعسكر المقرر إقامته بدبي ،أمام كرواتيا يوم 26 مارس ثم الأرجنتين يوم 29 من نفس الشهر في إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها يوليو المقبل.

من المقرر أن يسافر منتخب مصر الأوليمبي إلى دبي يوم 23 مارس و العودة يوم 31 من نفس الشهر إلى القاهرة.

وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

Advertisements

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذى تقدم به شوقى غريب، والذى يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية، وأولها فى شهر مارس المقبل، حيث إن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.