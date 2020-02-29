صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول المتوقع أمام واتفورد بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره واتفورد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 بالدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويسعى ليفربول لتحقيق الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالبريميرليج، حيث أنه حال فوزه على مضيفه واتفورد، سيسجل الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة.

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 79 نقطة بفارق كبير عن مانشستر سيتي الوصيف صاحب الـ57 نقطة.

ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط أي أربعة انتصارات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

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وأشارت بعض التقارير الصحفية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، سيدفع بالنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق في التشكيل الأساسي أمام واتفورد.

وجاء التشكيل المتوقع لنادي ليفربول لمباراة واتفورد كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: أوكسليد تشامبرلين - فابينيو - جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.