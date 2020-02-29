أبرزها للأهلي وليفربول.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم "السبت المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

06:00 ـ الأهلي vs صنداونز ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD

09:00 ـ الوداد البيضاوي vs النجم الساحلي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.

الدوري الإنجليزي

05:00 ـ بورنموث vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.

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07:30 ـ واتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD.

الدوري الفرنسي

06:00 ـ باريس سان جيرمان vs ديجون ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD.

الدوري الألماني

04:30 ـ هوفنهايم vs بايرن ميونيخ ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD.

04:30 ـ بوروسيا دورتموند vs فرايبورج ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD.