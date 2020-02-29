اليوم.. الأهلي يُلاقي صنداونز لإضاءة مشوارها بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تواصل حافلة الأهلي البحث عن السبيل نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ سبع سنوات، حين يواجه الفريق منافسًا صعبًا وهو صنداونز الجنوب إفريقي في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أسبوع واحد من خوض لقاء العودة في معقل الفريق الجنوب إفريقي على ستاد لوكاس موريبي.

وبالرغم من الأفضلية الكبيرة في المواجهات المباشرة التي تصب في مصلحة الأهلي أمام صنداونز، حيث فاز البطل التاريخي للقارة الإفريقية على الفريق الملقب بـ"برازيليانز" 3 مرات من أصل 6 مواجهات وخسر واحدة فقط، لكن العائق النفسي هو الخسارة الكبيرة بنتيجة 5-0 العام الماضي.

لكن المدير الفني السويسري رينيه فايلر قلل من هذا الجانب، قائلًا: "لا أحب الحديث عن الماضي، أنا أعد اللاعبين نفسيًا من أجل المباريات دائمًا، لكن لا أفكر في الخسارة التي تعرض لها الفريق الموسم الماضي".

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أما بيتسو موسيماني المدير الفني لصنداونز فقد قال: "لم أر فريقاً جاء إلى هنا من قبل للفوز على الأهلي، أعطوني اسم فريق فعلها حديثاً؟ لو قال منافس أنه جاء للفوز هنا سيخسر من الأهلي بخماسية".

وتشهد قائمة الأهلي استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" عن المباراة، حيث قرر النادي تجميده على خلفية أحداث السوبر المصري.

ويغيب أيضًا عن الأهلي حارس المرمى شريف إكرامي، بجانب متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور، والمستبعد من حسابات المدير الفني صالح جمعة، ويستمر غياب المصاب رمضان صبحي، إضافة إلى المدافع الأيسر محمود وحيد.

أما عن غيابات صنداونز، فقد أوضحها المدير الفني، قائلًا: "لدينا إصابات في الفريق، سنلعب بدون الجناح الأيمن والظهير الأيمن، لكن الحارس أونيانجو متاح للمشاركة مثل باقي اللاعبين".