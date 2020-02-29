"خطوة جديدة نحو لقب بريميرليج".. ليفربول يطارد رقماً قياسياً أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يسعى ليفربول لتحقيق الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنه حال فوزه على مضيفه واتفورد، سيسجل الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة.

ويخرج ليفربول المتصدر بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لمواجهة واتفورد صاحب المركز الثاني من القاع مساء السبت، في ظل تفوقه بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط أي أربعة انتصارات للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

الفوز على واتفورد سيمنح ليفربول الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز متخطيا الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصارا متتاليا.

كلوب وكل لاعبي ليفربول يرفضون الحديث عن حسم اللقب، لكن ثلاث نقاط جديدة مساء السبت ستقرب الفريق أكثر من حلم طال انتظاره 30 عاما.

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وقال المدافع ترينت الكسندر ارنولد لموقع ليفربول "بالتأكيد لقد اقتربنا كثيرا، لكن لدينا أربع مباريات صعبة".

وأضاف "أي شيء قد يحدث بالدوري الإنجليزي الممتاز، لقد تعلمنا ذلك من مشاركاتنا السابقة، الأمر صعب بالنسبة لنا".

ويبتعد واتفورد بفارق نقطة واحدة عن أخر مراكز الأمان والتي يحتلها استون فيلا برصيد 25 نقطة.

وأوضح ترينت الكسندر ارنولد "الذهاب إلى واتفورد ليس بالمهمة السهلة، والأندية أدركت ذلك خلال مسار الموسم".

وأشار "لقد تعلمنا أننا عندما نأتي إلى هنا نواجه مهمة صعبة، لقد سجلنا في أخر دقيقة أمامهم، كانت مباراة مغلقة، بعد تعاقدهم مع مدير فني جديد، سيكون من الصعب إسقاطهم".