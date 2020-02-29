التشكيل المتوقع لمباراة الشباب والإتحاد في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الإتحاد مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. من المتوقع أن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى للاتحاد المباراة بالتشكيل الاتى : كاريلي المدير الفنى للاتحاد المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. خط الدفاع : منصور الحربي، حمدان الشمراني، برونو يوفيني، سعود عبدالحميد. خط الوسط : السميري، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو دا سيلفا. كريم الأحمدي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو دا سيلفا. خط الهجوم : ويلفريد بوني. Advertisements بينما جاء التشكيل المتوقع للشباب كالتالي : حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى. خط الدفاع : أحمد الشراحيلي، محمد سالم، عبدالله الزوري، الفريد ندياي. خط الوسط : عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، سيباستياو جونيور، دانيلو أسبيريا. خط الهجوم : ماكيتى ديوب.

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