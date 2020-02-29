موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

يستعد محمد صلاح اليوم السبت، لقيادة ليفربول في مباراة صعبة أمام واتفورد، على ملعب فيكارج رود، في إطار مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول لتحقيق الإنتصار في مواجهة اليوم أمام واتفورد، لمواصلة مسيرة الإنتصارات في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ويحتاج

الريدز الإنتصار ليقترب من حسم لقب البريميرليج رسيًا، حيث أن الفوز في 4 مباريات مقبلة يمنح رفاق محمد صلاح الدوري.

ويعول يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على نجمه محمد صلاح في لقاء واتفورد، حيث كان النجم المصري هو كلمة السر في لقاء الدور الأول حينما سجل هدفي الفوز،

بالمباراة التي انتهت بهفين دون رد.

وعلى الجانب الأخر فإن واتفورد لن يكون خصم سهل، حيث أن الفريق سيكافح للخروج بنتيجة إيجابية لمساعدته في الهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وواتفورد :

Advertisements

تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد :

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2