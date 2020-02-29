التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق وأبها في الدوري السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق أبها مساء اليوم السبت على استاد الأمير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. للمحترفين. ومن المتوقع أن يبدأ خالد العطوي المدير الفنى للاتفاق السعودى المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : رايس مبولحي. خط الدفاع : سيدريك أميسي، سعيد الربيعي، صالح القمزي، فهد غازي. القمزي، فهد غازي. خط الوسط :فيليب كيش ، محمد الكويكبي، اليريك دي سوزا. خط الهجوم : سعد السلولي، سلمان دوكارا، وليد أزارو. Advertisements تشكيل أبها المتوقع لمباراة الاتفاق : حراسة المرمى: محمدي. خط الدفاع: الخثلان، عطوشي، تاهرات، برناوي . خط الوسط: النابت، العواضي، جابرييل، النجا. خط الهجوم: فانيفا، سعد بقير.

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