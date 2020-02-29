كورة اون لاين | بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عصر اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي.

وحضر الاجتماع مندوبو نادي صن داونز، إلى جانب مراقب المباراة من الاتحاد الإفريقي أحمد أمجوي من تنزانيا، ومنسق اللقاء خالد لمكشر من تونس، ومراقب

الحكام سيلستين من رواندا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي، والمراقب الأمني أندي كوامي من ليبريا.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء في عمليات الإحماء.

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وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر وحارس المرمى بالطاقم

البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجورب الأبيض وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السادسة مساء غد السبت، على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.



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