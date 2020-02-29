اليوم.. ختام منافسات بطولة كأس العالم لرجال الخماسي الحديث

تختتم اليوم، السبت منافسات الرجال في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تسضيفها مصر حتي الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس.

ويمثل مصر الثلاثي البطل الأوليمبي أحمد أسامة الجندي ومهند شعبان، وإسلام حامد الذين تأهلوا من منافسات نصف النهائي ضمن أول 36 لاعبا.

واختتمت أمس منافسات السيدات والتي أسفرت عن تتويج الإنجليزية جوانا ميور بذهبية بطولة كأس العالم لسيدات الخماسي الحديث.

وحصدت الإنجليزية المركز الأول بمجموع نقاط 1361 بعد انتهاء منافسات السباحة، السلاح، الفروسية، الليزر رن، وحصلت على الميدالية الفضية الروسية يوليان باتشوفا بمجموع نقاط 1361 وبفارق جزئين

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من الثانية في منافسات الليزر رن عن صاحبة المركز الأول.

وجاءت الروسية جولنازجوبايودالينا على برونزية المنافسات بمجموع نقاط 1349.

احتلت المصرية سلمي أيمن المركز العشرين في نهائيات البطولة، عقب حصدها 1283.

ومن المنتظر أن يشهد مراسم التتويج كل من الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وشاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري وسكرتير اللجنة الأولمبية ، وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد، وآية المدني عضو لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي والبطلة المصرية وشريف

أبو حمر رجل الأعمال.

الجدير بالذكر أن تشارك في البطولة 40 دولة وهم: الأرجنتين، النمسا، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏